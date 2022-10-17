Участниками проекта стали 7 Героев Украины и бойцы, получившие государственные награды.

Ко Дню защитников и защитниц в Украине создали календари под названием "Верим в ВСУ! Верим в Украину!"с фотографиями 12 военных.

Как сообщила в Facebook инициатор проекта и волонтер Дана Яровая, календари разыграют в благотворительную лотерею и продадут на аукционе. За собранные средства приобретут авто и дроны для защитников.

Календари лично подписал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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"12 календарей с подписями главнокомандующего Валерия Залужного и всех участников проекта будут разыграны в лотерею, которая стартует 17 октября! Не пропустите!" - написала Яровая.

10 календарей будут разыграны на аукционе, который проведут на странице волонтера.

К каждому календарю будет идти маленькая книжечка с историей Героя. Потому что вложить подвиги бойцов в два предложения просто невозможно, отмечает Яровая.

Еще один календарь с военными бойцы снялись топлес

Ранее украинские военные, защищающие нашу страну от российских оккупантов, приняли участие в благотворительном челлендже. Они снялись топлес, чтобы помочь бойцам ВСУ. Главная цель - одеть целый батальон на зиму.

В благотворительной акции приняли участие ветеран АТО, который "валит" оккупантов с 2015 года, владелец барбершопа, ставший старшим сержантом взвода. А также тренер по боксу, мечтающий отправить в вечный нокаут тысячи россиян, и владелец кроссфит зала, который был в нескольких военкоматах, чтобы его забрали на службу. И юрист, который каждому оккупанту дословно расскажет, чья это земля.