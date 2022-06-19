За принятие соответствующего законопроекта в первом чтении проголосовали 273 народных депутата / фото УНИАН

Верховная Рада Украины вводит упрощенную процедуру установления фактов рождения или смерти лица на территории, на которой действует военное или чрезвычайное положение.

За принятие соответствующего законопроекта в первом чтении проголосовали 273 народных депутата.

Речь идет о проекте закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно особенностей установления юридических фактов в условиях военного или чрезвычайного положения (№7310).

Законопроектом, как отмечается в пояснительной записке, предлагается внесение изменений в Гражданский процессуальный кодекс Украины для введения упрощенной процедуры установления юридических фактов рождения и смерти в пределах территории, на которой действует военное или чрезвычайное положение.

Кроме того, предлагается уточнить положения статьи 5 Закона Украины "О судебном сборе" относительно льгот по уплате судебного сбора по этой категории дел.

Так, в частности устанавливается, что от уплаты судебного сбора во время рассмотрения дела во всех судебных инстанциях освобождаются заявители по делам по заявлениям об установлении фактов, имеющих юридическое значение, поданных в связи с действием военного или чрезвычайного положения.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Рада поддержала обязательные бомбоубежища при строительстве новых сооружений.

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