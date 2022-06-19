Верховная Рада Украины вводит упрощенную процедуру установления фактов рождения или смерти лица на территории, на которой действует военное или чрезвычайное положение.
За принятие соответствующего законопроекта в первом чтении проголосовали 273 народных депутата.
Речь идет о проекте закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно особенностей установления юридических фактов в условиях военного или чрезвычайного положения (№7310).
Законопроектом, как отмечается в пояснительной записке, предлагается внесение изменений в Гражданский процессуальный кодекс Украины для введения упрощенной процедуры установления юридических фактов рождения и смерти в пределах территории, на которой действует военное или чрезвычайное положение.
Кроме того, предлагается уточнить положения статьи 5 Закона Украины "О судебном сборе" относительно льгот по уплате судебного сбора по этой категории дел.
Так, в частности устанавливается, что от уплаты судебного сбора во время рассмотрения дела во всех судебных инстанциях освобождаются заявители по делам по заявлениям об установлении фактов, имеющих юридическое значение, поданных в связи с действием военного или чрезвычайного положения.
Ранее УНИАН уже сообщал, что Рада поддержала обязательные бомбоубежища при строительстве новых сооружений.