Также уточняется вопрос относительно льгот по уплате судебного сбора по этой категории дел.

Верховная Рада Украины вводит упрощенную процедуру установления фактов рождения или смерти лица на территории, на которой действует военное или чрезвычайное положение.

За принятие соответствующего законопроекта в первом чтении проголосовали 273 народных депутата.

Речь идет о проекте закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно особенностей установления юридических фактов в условиях военного или чрезвычайного положения (№7310).

Законопроектом, как отмечается в пояснительной записке, предлагается внесение изменений в Гражданский процессуальный кодекс Украины для введения упрощенной процедуры установления юридических фактов рождения и смерти в пределах территории, на которой действует военное или чрезвычайное положение.

Кроме того, предлагается уточнить положения статьи 5 Закона Украины "О судебном сборе" относительно льгот по уплате судебного сбора по этой категории дел.

Так, в частности устанавливается, что от уплаты судебного сбора во время рассмотрения дела во всех судебных инстанциях освобождаются заявители по делам по заявлениям об установлении фактов, имеющих юридическое значение, поданных в связи с действием военного или чрезвычайного положения.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Рада поддержала обязательные бомбоубежища при строительстве новых сооружений.

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