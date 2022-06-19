Укрытие независимо от формы собственности должны приводиться в готовность к приему населения в срок, не превышающий 12 часов.

Верховная Рада Украины одобряет обязательное наличие бомбоубежищ при строительстве новых сооружений.

За принятие соответствующего законопроекта в первом чтении проголосовал 271 народный депутат.

Речь идет о проекте закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения требований гражданской защиты при планировании и застройке территорий (№7398).

Документом, в частности предлагается установить, что проектная документация на строительство объектов, которые по классу последствий (ответственности) относятся к объектам со средними (СС2) и значительными (СС3) последствиями, на которых постоянно будут находиться более 50 физических лиц или периодически находиться более 100 физических лиц, обязательно должна предусматривать раздел относительно инженерно-технических мероприятий гражданской защиты, проектные решения которого должны обеспечивать соблюдение требований доступности для лиц с ограниченными физическими возможностями и других маломобильных групп населения.

Градостроительная документация на местном уровне должна содержать раздел по инженерно-техническим мерам гражданской защиты. Утверждение градостроительной документации на местном уровне при отсутствии такого раздела запрещается.

В случае переведения единой государственной системы гражданской защиты, ее составляющих в режим повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, чрезвычайного положения и в особый период защитные сооружения гражданской защиты, сооружения двойного назначения, простейшие укрытия независимо от формы собственности должны приводиться в готовность к приему населения в срок, не превышающий 12 часов, кроме защитных сооружений гражданской защиты, находящихся в постоянной готовности к использованию по назначению.

При этом приведение защитного сооружения гражданской защиты, сооружения двойного назначения, простейшего укрытия в готовность к приему населения может предусматривать необходимость освобождения объекта от имущества третьих лиц.

Как сообщал УНИАН, Александр Лукашенко пригрозил ударами по украинским городам в случае, если ВСУ атакуют Мозырь Гомельской области, где русские разместили военную базу для ударов по Украине.

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