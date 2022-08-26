Новая марка посвящена всем, кто оказывает помощь Украине в это нелегкое время.

В Украине создали новую почтовую марку в честь волонтеров из ІТ-сообщества, которые помогают стране во время войны против РФ

Об этом пишет The Page.

Отмечается, что новая почтовая марка является совместным проектом "Укрпочты" и компании GlobalLogic.

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По словам представителя компании GlobalLogic Игоря Костива новинка посвящена всем, кто оказывает помощь Украине в это нелегкое время.

"Мы выпустили вот такую марку совместно с "Укрпочтой" для того, чтобы отметить наших волонтеров и не только наших, которые, с одной стороны, есть в IT, а с другой стороны, очень много жертвуют, оказывают помощь и услуги то ли Вооруженным силам, то ли гуманитарным акциям и миссиям в Украине. В частности, на этой марке изображен коптер, в основном связанный с IT-индустрией как таковой, и это в основном то, что айтишники начали инвестировать в развитие нашей обороноспособности и не только. И он сделан в форме подсолнечника, которая довольно часто ассоциируется с Украиной", - заивил Костив.

Также он отметил, что почтить волонтеров из сферы IT решили после того, как подсчитали объем оказанной ими помощи.

Как сообщал УНИАН, государственное предприятие "Укрпочта" выпустило коллекционную марку "свободные, несокрушимые, непобедимые" по случаю Дня Независимости Украины.

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