Министерство реинтеграции Украины составило список лиц, в отношении которых необходимо ввести санкции. В перечень попали все, кто причастен к изъятию и уничтожению украинских архивов на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
"К физическим и юридическим лицам, которые причастны к изъятию и уничтожению документов в архивных учреждениях на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Крыму и г. Севастополе, будут применены санкции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение принято на заседании правительства 12 июля. При этом указано, что ограничения будут действовать пять лет.
Что предусматривают санкции:
- блокирование активов;
- запрет на вывод капиталов за пределы Украины;
- запрет передачи прав на объекты интеллектуальной собственности и прочее.
Предложения по санкциям передадут на рассмотрение СНБО.
Как ранее сообщал УНИАН, российские оккупанты уничтожили многолетний архив Чернобыльской АЭС. Также разграблена и уничтожена в Чернобыле современная аналитическая лаборатория стоимостью 6 миллионов евро.
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