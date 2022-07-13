Если ограничения введут, то они будут действовать пять лет.

Министерство реинтеграции Украины составило список лиц, в отношении которых необходимо ввести санкции. В перечень попали все, кто причастен к изъятию и уничтожению украинских архивов на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"К физическим и юридическим лицам, которые причастны к изъятию и уничтожению документов в архивных учреждениях на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Крыму и г. Севастополе, будут применены санкции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение принято на заседании правительства 12 июля. При этом указано, что ограничения будут действовать пять лет.

Что предусматривают санкции:

блокирование активов;

запрет на вывод капиталов за пределы Украины;

запрет передачи прав на объекты интеллектуальной собственности и прочее.

Предложения по санкциям передадут на рассмотрение СНБО.

Как ранее сообщал УНИАН, российские оккупанты уничтожили многолетний архив Чернобыльской АЭС. Также разграблена и уничтожена в Чернобыле современная аналитическая лаборатория стоимостью 6 миллионов евро.

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