Во время мероприятия 15 воздушных шаров одновременно подняли в небо 30 государственных флагов Украины.

В Киеве на территории ВДНХ 23 августа 2021 года прошел фестиваль воздушных шаров "Монгольфьерия. Я – гражданин", приуроченный к 30-й годовщине Независимости Украины.

Во время мероприятия посетители могли покататься на привязных аэростатах, посмотреть выступления воздушных гимнастов, подвешенных прямо под воздушными шарами, и послушать выступления украинских артистов.

Кроме того, во время мероприятия 15 воздушных шаров одновременно подняли в небо 30 государственных флагов Украины, таким образом установив новый рекорд. После захода солнца также можно было наблюдать массовое зажигание воздушных шаров и световое шоу.

Как сообщал УНИАН, 24 августа по случаю 30-й годовщины Независимости Украины по всей стране проходят многочисленные праздничные мероприятия. В частности, в столице уже прошел масштабный военный парад.

Также в Киеве 22 августа стартовал большой туристический фестиваль "Мандруй Україною", который продлится до 24 августа.

Кроме того, 20 августа на территории ландшфтного парка "Певческое поле" стартовала выставка цветов ко Дню Независимости, посвящена творчеству народной художницы Марии Примаченко. Продлится фестиваль до 19 сентября.

Автор: Марина Григоренко