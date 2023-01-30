В военных учреждениях введут электронный документооборот, большинство процессов автоматизируют, что снизит нагрузку на раненых героев.

В Украине планируют цифровизировать процессы прохождения военно-врачебной комиссии. Сейчас они совсем не цифровизированы.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, государство должно минимизировать бюрократию в армии для военных, которые ежеминутно рискуют жизнью, защищая Украину.

Федоров отметил, что сейчас раненые бойцы вынуждены проводить время в очередях, ходить по различным учреждениям, собирать кучу бумажных документов, чтобы подтвердить ранения. Потом комиссия дает экспертное заключение, что делать военному после ранения: увольняться со службы, переводиться на другую должность или возвращаться в часть для продолжения службы.

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"Например, военного ранили под Бахмутом. Эвакуировали в киевский госпиталь на реабилитацию. После лечения бойцу нужно возвращаться в свою часть, чтобы получить бумажное направление на ВЛК. Затем собрать кучу документов, необходимых для прохождения ВЛК, которая вообще может быть в другом городе. И такой квест надо проходить, даже если военному ампутировали руку или ногу", - привел пример министр.

Следовательно, команда Минцифры вместе с Минобороны, Министерством здравоохранения, Минветеранов разработали план по цифровизации военно-врачебной комиссии.

"Электронный документооборот сократит очереди. Автоматизация процессов снизит нагрузку на раненых героев. Это - лишь небольшая часть из того, что нужно цифровизировать в военной сфере. Наши военные достойны получать человечные услуги", - подчеркнул Федоров.

Комментарий Минздрава относительно изменений в работе ВЛК

В свою очередь в Министерстве здравоохранения рассказали, что в ближайшее время изменится во время прохождения военно-врачебных комиссий.

По словам главы Минздрава министр Виктора Ляшко, в военных учреждениях введут электронный документооборот, большинство процессов автоматизируют, а раненым военным предоставят возможность прохождения реабилитации рядом с местом жительства.

"Всем известны неединичные случаи, когда военнослужащие после ранения для того, чтобы получить экспертное заключение, вынуждены были проводить время в огромных очередях, заниматься бумажной волокитой и бегать по разным институтам. Этот сложный и забюрократизированный квест должен остаться в прошлом", - подчеркнул он.

Следовательно, по словам Ляшко, в ближайшее время профильные ведомства и министерства планируют внедрение нескольких шагов для цифровизации процесса прохождения ВЛК.

"Это электронный документооборот в военных заведениях, чтобы убрать бумажную волокиту и очереди; автоматизация процессов, чтобы уменьшить нагрузку на раненых военнослужащих; надлежащее сервисное обслуживание раненых; возможность реабилитации рядом с местом проживания; повышение квалификации врачей в вопросах ВЛК", - рассказал министр.

По его словам, это лишь часть изменений. "Мы продолжим и дальше изучать проблемы и внедрять изменения, которые уберут бюрократию из жизни военных", - добавил Ляшко.

Постановка на воинский учет в Украине: что изменилось

Как сообщал УНИАН, 30 декабря 2022 года Кабмин принял новый порядок организации и ведения воинского учета в Украине. Он предусматривает ряд нововведений. Документ был обнародован 3 января 2023 года.

Среди прочего, теперь военнообязанные могут передавать данные военкоматам через "Дию", в частности во время смены места жительства.

Руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник отметил, что хотя теперь в приложении "Дия", согласно постановлению Кабмина, должен появиться электронный военный билет, но отправлять повестки через этот сервис не планируется.

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