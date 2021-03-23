Раскрыта схема незаконной добычи полезных ископаемых / Нацполіція

Правоохранители раскрыли схему незаконной добычи полезных ископаемых, изъято более 10 тонн драгоценных камней и кварцевого сырья.

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Об этом сообщили в Управлении коммуникации Национальной полиции Украины.

Сотрудники акционерного общества и частные предприниматели организовали добычу полезных ископаемых: топаза, берилла и кварцевого сырья. Они осуществляли работы, имея разрешение на пользование недрами, без обязательного согласования проектной документации.

«Добыча драгоценных камней осуществлялось общеопасным способом, то есть с применением буровых механизмов и без соблюдения правил безопасности на производстве. В дальнейшем злоумышленники через подставные общества поставляли добытые полезные ископаемые на ювелирный завод в Киеве», - говорится в сообщении.

Правоохранители провели ряд следственных действий, в том числе 15 обысков в Киеве, Киевской и Житомирской областях: в офисном помещении акционерного общества, в шахтах и на ювелирном заводе. В результате изъято более 10 тонн драгоценных камней и кварцевого сырья, документы, мобильные телефоны. Сумма нанесенного ущерба будет установлена после проведения экспертизы.

Досудебное расследование проводится по ч. 4 ст. 240 (Нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины. За незаконные операции фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы.

Нацполиция
Нацполиция

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Автор: Светлана Закелова