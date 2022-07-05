Это необходимо для предотвращения коррупции.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине проводят цифровизацию в разных сферах для предотвращения коррупции. В ближайших планах, по его словам, цифровизация на таможне.

Об этом он рассказал, отвечая на вопросы журналистов на конференции по вопросам восстановления Украины в швейцарском Лугано.

По словам Шмыгаля, если люди не будут контактировать со служащими на таможне, это уберет коррупционные риски. Он напомнил, что в Украине уже реализуется цифровизация административных услуг.

"Прежде всего, мы должны создать условия в нашей стране, где будет невозможно иметь коррупцию, и тогда не нужно будет бороться с ней... Прежде всего - это цифровизация. Мы уже перевели в цифровой порядок очень много сфер - инвестиции, строительство, архитектура. Полностью это переведено на электронные рамки, и в таком случае коррупция невозможна", - отметил украинский премьер.

Глава Кабмина добавил, что до войны Украина приложила много усилий для развития антикоррупционной инфраструктуры и продолжит работу в этом направлении с международными партнерами.

Как ранее сообщал УНИАН, Шмыгаль также презентовал проект плана восстановления Украины после войны.

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