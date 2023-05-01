Сегодня соответствующий закон внес в парламент президент Владимир Зеленский.

Появились детали законопроекта об утверждении указов о продлении срока действия военного положения, который сегодня внес в украинский парламент президент Владимир Зеленский.

Речь идет о законе "Об утверждении Указа Президента Украины" о продлении срока действия военного положения в Украине "с регистрационным номером "9259". Им предусмотрено продлить срок действия военного положения в Украине с 05 часов 30 минут 20 мая 2023 года сроком на 90 суток. То есть до 18 августа 2023 года.

Другим проектом закона "Об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации" (регистрационный номер 9260) срок всеобщей мобилизации также продлен с 20 мая на 90 суток.

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Верховная Рада ввела военное положение в Украине

Как сообщал УНИАН, до этого Рада уже одобряла подобные решения: 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа и 16 ноября.

7 февраля Верховная Рада продлила на 90 дней действие военного положения и мобилизации. Действие их было продлено с 19 февраля 2023 года и длится 90 дней.

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