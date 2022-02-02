Этот праздник касается работников РАГСов.

Кабинет министров одобрил проект указа президента о Дне работника органа государственной регистрации актов гражданского состояния.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий документ согласовано во время заседания правительства.

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"Установить в Украине профессиональный праздник - День работника органа государственной регистрации актов гражданского состояния, который отмечать ежегодно 11 февраля", - говорится в проекте указа.

Напомним, в Украине отгуляли первую онлайн-свадьбу. На церемонии заключения брака были лишь ведущий, фотограф и диджей.

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