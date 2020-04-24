В Украине сыграли первую онлайн-свадьбу (видео)

На церемонии бракосочетания были только ведущий, фотограф и диджей.

Во Львове состоялась первая в Украине онлайн-свадьба. Молодожены Инна и Игорь познакомились в 2013 году. Сначала были отношения на расстоянии, так как жили в разных областях. Он — из Киева, она из Львова.

Свадьбу онлайн пара называет авантюрой. Ведь все традиционные конкурсы, подготовка к празднику и его празднование состоялось в дистанционном режиме. Так, платье, костюм и свадебный букет паре принес курьер, говорится в сюжете ТСН.

Чтобы избежать лишней коммуникации с незнакомыми, невеста прослушала онлайн мастер-классы по визажу, и самостоятельно сделала прическу и макияж. А тех, кто поймает букет и бутоньерки, выбрала специальная программа.

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На церемонии бракосочетания были только ведущий, фотограф и диджей. Родители молодоженов были по ту сторону экрана — от них, по традиции, прозвучал первый тост и благословение.

Свадебный стол только для двоих, однако 70 гостей из пяти стран мира приобщились к празднику Инны и Игоря через интернет. Если бы не онлайн-формат, то большая бы часть гостей точно не побывала бы на их свадьбе.

Наладить видеосвязь удалось даже 90-летней бабушке невесты. Среди звездных гостей была даже Оля Полякова, а также одна из любимых групп пары "Без обмежень".

Организовывали праздник Event-агентство и их партнеры. Для пары свадьба бесплатное, для организаторов в три раза дешевле, чем обычная. Труднее всего, говорят, было с техническим обеспечением.

Теперь супруги ждут окончания карантина, чтобы обвенчаться в церкви и поехать в свадебное путешествие.

Как сообщал УНИАН, из-за пандемии коронавирусной инфекции все ЗАГСы Украины закрылись на карантин.