Проблема, которая волнует представителей крупного и среднего бизнеса в Украине, может быть в конце концов решена. Речь идет о создании Антирейдерского координационного межведомственного совета при Президенте Украины. С такой инициативой украинские бизнесмены выступили во время круглого стола на тему «Бизнес под прицелом: почему украинскому бизнесу все чаще грозит опасность?", который состоялся 9 июля в прессцентре «Стоп коррупции».

Об этом сообщает информационный портал "СтопКор".

По результатам мероприятия было направлено открытое письмо в офис Президента с соответствующей инициативой участников обсуждения.

У главы государства на обращение отреагировали

Предпринимателей заверили, что по вопросам возможного ненадлежащего реагирования на заявления о совершении преступлений, неэффективного производства досудебного расследования, а также о необходимости решения на государственном уровне проблем защиты отечественного бизнеса и инициирование разработки соответствующих предложений, обращение направлено в Офису Генерального прокурора и Кабинет Министров Украины с просьбой рассмотреть в пределах компетенции, принять меры в соответствии с действующим законодательством и проинформировать о результатах.

Этот же вопрос задал Президент Владимир Зеленский 28 августа во время рабочего визита в Черкасскую область, где встретился с представителями бизнеса. Во время встречи обсудили рычаги эффективного развития предпринимательства и сельского хозяйства в регионе, проекты по переработке отходов, ирригационных систем. И в частности, предметно обозначили факторы, которые негативно влияют на бизнес-климат и инвестирование в Украину. Речь шла о резонансных случаях: рейдерских захватах, заказных уголовных делах и решениях судов на примере ООО ПИИ «Экония» Ирины Варагаш и группы компаний «Петрус» Людмилы Русалиной.

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Как ранее писал «СтопКор», Николай Петренко, с которым долгие годы вела бизнес меценатка Людмила Русалина, признался в своей причастности к заказным производствам против женщины, а также использовании «ручных» следователей. Об этом она рассказала во время пресс-конференции. По словам потерпевшей, главная цель ее бизнес-партнера, который превратился в настоящего рейдера – любыми методами отобрать их совместный бизнес.

«Месяц назад после моей пресс-конференции мой партнер Николай Петренко в присутствии моего адвоката Елены Фроловой поздно вечером сообщил, что за заказными делами стоит он. Что у него есть ручной карманный следователь, который полностью выполняет его распоряжения. В присутствии моего адвоката с требованием подписать он передал документы, которыми меня полностью устраняют из моего бизнеса. И сказал: если я их подпишу, то его следователь закроет уголовные дела и все будет хорошо», – рассказала тогда бизнесвумен.

Что касается Варагаш, то ее история произошла два года назад

В июле 2018 года компания «Экония» подверглась атаке со стороны рейдеров, тогда был зарегистрирован «клон» предприятия. Дело получило широкую огласку в СМИ, а все бизнес-сообщество Украины и общественность вступились за владелицу компании Ирину Варагаш и «Эконию». Также, что самое главное, был установлен факт противоправных действий регистраторов и возвращены права на имущество.

Но это не конец: 9 июля 2020 года в 06:00 утра группа Главного следственного управления МВД Украины силой ворвалась в киевский офис компании «Экония» и разбила входные двери для проведения обысков, постановления о которые вручила лишь после вторжения.

Учитывая множество примеров увлечений бизнеса в Украине, возникла инициатива создания Антирейдерского координационного межведомственного совета при Президенте Украины. Эта инициатива объединит представителей всех силовых структур, бизнес-ассоциаций, общественных организаций, чтобы действовать эффективно и жестко при любом посягательстве на частную собственность и корпоративные права. При таком подходе рейдерство в стране станет скорее исключением, чем правилом.

Отмечается, что 3 сентября в столице состоится круглый стол на тему «Антирейдерский межведомственный совет по защите бизнеса при Президенте Украины: предложения по механизму и регламенту работы».

Участники круглого стола (представители бизнеса, общественности, политические деятели) приглашают к обсуждению конкретных предложений по созданию Антирейдерской межведомственного совета по защите бизнеса при Президенте Украины: его состава, механизмов работы, функционала и регламента работы.

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Автор: УНИАН