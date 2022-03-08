Главная задача снизить уровень любых стрессов для детей.

В Министерстве образования и науки предлагают отменить в этом году сдачи государственной итоговой аттестации (ГИА), внешнего независимого оценивания (ВНО), единого вступительного экзамена (ЕВЭ) и единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ) как конкурсный критерий доступа к образовательным услугам.

Об этом сообщает пресс-служба МОН Украины.

В сообщении отмечается, что министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что, объединив усилия с Комитетом по вопросам образования, науки и инноваций Верховной Рады Украины, образовательной и родительским сообществами, выходим с предложением о единовременной смене алгоритмов по государственной итоговой аттестации для учащихся 11 класса и поступления в учреждения высшего образования Украины в 2022 году".

"Учитывая правовой режим военного положения, вызванный военной агрессией Российской Федерации, агрессивность российских военных и террористических группировок к национальной системе образования и науки, предлагаем отменить сдачи государственной итоговой аттестации (ГИА), внешнего независимого оценивания (ВНО), единого вступительного экзамена (ЕВЭ) и единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ) как конкурсный критерий доступа к образовательным услугам", - сказано в сообщении.

Он отмечает, что такое решение является непростым, но необходимым, "ведь наша главная задача снизить уровень любых стрессов для детей. Они проживают непростой период сегодня, и мы должны приложить все усилия, чтобы этот период хотя бы как-то смягчить".

Сергей Шкарлет, также отметил, что отмена ВНО сегодня необходима для сохранения студенческого контингента, национального интеллектуального потенциала, стимулирование к обучению в Украине, даже в такое трудное для нашей страны и общества время.