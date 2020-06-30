В Украине открыли первый памятник жертвам еврейских погромов (фото)

Мемориал торжественно открыли на территории бывшего еврейского кладбища.

30 июня в городе Тетиев на Киевщине открыли первый в Украине мемориал жертвам еврейских погромов периода Гражданской войны 1918-1920 годов. В марте 1920 года в местечке были уничтожены около 4000 евреев.

Подчеркнем, что речь идет именно о жертвах погромов, а не Холокоста. Таких памятных знаков в Украине есть немало, в том числе, есть и в Тетиеве. А вот дань памяти жертвам погромов в Украине отдали впервые.

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Идея создания мемориала принадлежит заместителю городского головы Тетиева Елене Коцерубе. Проект был реализован при поддержке мэра города Романа Майструка и главы общественной организации «Єдина громада – єдина мета» Александра Коцерубы, мужа Елены. Мемориал торжественно открыли на территории бывшего еврейского кладбища.

«Впервые про еврейскую историю города я услышал от своего заместителя Елены Коцерубы, - говорит мэр Тетиева. – Архивные документы шокировали: сто лет назад город был фактически уничтожен в погроме. Шок смешался с удивлением, так как до сих пор в Тетиеве не было даже таблички с упоминанием тех ужасных событий».

Во время Гражданской войны в еврейских погромах погибли около 200 тысяч людей. В свое время Тетиев был еврейским городком – свыше 80% жителей были евреи. Однако уже много лет евреев в городе нет вообще. Кошмарный погром в марте 1920 года, который устроил отряд атамана Оверка Куравского, уничтожил три четверти тогдашней общины – 4000 человек.

«Когда мы строили мемориал, вокруг крутилось много детей, - подчеркнул Роман Майструк. – Им действительно интересна эта история. И если эти дети не просто прочитают надписи на памятнике, а сделают выводы, то еще не все потеряно в нашем городе».

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