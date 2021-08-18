Михаил Федоров отметил, что услуга доступна лишь в семи городах Украины.

Министерство цифровой трансформации упростило смену прописки для военнообязанных. Теперь украинским мужчинам больше не надо идти в военкомат.

Об этом рассказал глава ведомства Михаил Федоров в Facebook.

По его словам, ведомство подключилось к реестру военнообязанных. Правда, услугой смогут воспользоваться не все украинцы, а лишь те, кто внесен в реестр и у кого нет проблем с документами. Таким образом, призывники не смогут так просто сменить прописку.

"По заявке человека Дія делает запрос в реестр военнообязанных. Данные о новом месте регистрации после его изменения автоматически передаются для изменения учета со старого военкомата в новый. Изменение места регистрации - одна из самых популярных услуг в нашей стране и сложных в получении", - отметил Федоров.

Читайте также"Прописка" по-новому. К чему готовитьсяНа данный момент услуга доступна лишь для владельцев ID-карт в нескольких городах – Киев, Харьков, Ривне, Луцк, Кривой Рог, Мариуполь и Винница. При этом указано, что новое место прописки будет отображаться в Дії во внутреннем и заграничном паспортах.

Как ранее сообщал УНИАН, 15 июля Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о реализации публичных электронных услуг по регистрации и декларированию места жительства в Украине (№5463).

Документ предусматривает введение электронной регистрации места жительства, отмены штампа о прописке в паспорте гражданина Украины, закрепление ведения реестров территориальных общин в электронной форме и их интеграция с Информационной системой Государственной миграционной службы, ликвидация привязки обращения за пенсией к месту жительства.

Автор: Анастасия Горбачева