В случае принятия закона, украинцы смогут менять прописку не выходя из дома при помощи "Дії".

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона о реализации публичных электронных услуг по регистрации и декларированию места жительства в Украине (№5463).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 251 народный депутат из 324, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отметил, представляя законопроект, председатель Комитета ВР по вопросам цифровой трансформации, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Крячко, законопроектом предусматривается введение электронной регистрации места жительства, отмены штампа о прописке в паспорте гражданина Украины, закрепление ведения реестров территориальных общин в электронной форме и их интеграция с Информационной системой Государственной миграционной службы, ликвидация привязки обращения за пенсией к месту жительства.

"Законопроектом вводятся нормы о декларировании места жительства взрослого и ребенка онлайн, при помощи единого государственного веб-портала электронных услуг "Дія", - отметил депутат.

Он подчеркнул, что таким образом, вместо посещения трех учреждений, что занимает от 3 до 30 дней, человеку просто нужно будет потратить 10 минут на заполнение заявления, которое будет обработано в течение суток.

"После принятия закона постепенно все данные о зарегистрированном месте жительства граждан станут проверенными и корректными. И именно благодаря этим нормам регистрация места жительства онлайн, без посещения какого-либо органа, станет возможной для всех", - подчеркнул Крячко.

Так, законопроект регулирует отношения в сфере публичных электронных услуг по регистрации и декларированию места жительства физических лиц в Украине, регистрации физических лиц и оборот данных в электронных реестрах, базах данных, порядок их представления, обработки, хранения и передачи.

Его действие распространяется на граждан Украины, а также на иностранцев и лиц без гражданства, которые на законных основаниях находятся на территории Украины.

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Гражданин Украины, а также иностранец или лицо без гражданства, которые постоянно или временно проживают в Украине, обязаны в течение 30 календарных дней после прибытия на новое место жительства задекларировать или зарегистрировать его. Иностранец или лицо без гражданства, которое получило справку об обращении за защитой в Украине, в течение 30 календарных дней со дня ее получения должно задекларировать место своего пребывания.

Устанавливается, что место жительства (пребывания) лица может быть задекларировано, в частности, в жилье, которое находится в частной собственности; жилье, которое расположено на территории воинской части, пункте временного размещения беженцев; в учреждениях социальной поддержки.

Декларирование места жительства лица не является основанием, в частности, для подтверждения права на проживание в жилье, вселения лица в жилье или выселения из него.

За декларирование места жительства, регистрацию места жительства, снятие с регистрации места жительства уплачивается административный сбор.

Декларирование или регистрация места жительства лица осуществляется по декларации (заявлению), поданному лицом в орган регистрации, в том числе через центр предоставления административных услуг, в том числе, средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг.

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Автор: Таня Поляковская