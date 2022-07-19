Некоторые дети могут учиться дистанционно.

В Украине 1 сентября школы планируют начать очное обучение детей. Однако некоторые ученики могут посещать занятия только дистанционно.

Об этом образовательный омбудсмен Сергей Горбачев рассказал в интервью "Украинской правде. Жизнь".

По его словам, родители имеют право решать, где и по какой форме будет учиться их ребенок, но есть несколько нюансов.

"Стоит отметить, что получение образования по дистанционной форме и организация образовательного процесса с использованием технологий дистанционного обучения во время карантина, войны и других причин – разные вещи", – пояснил Горбачев.

Сейчас в Украине есть немного школ, которые учат детей дистанционно. Такая форма обучения организуется школой на основании решения педсовета, при наличии необходимого обеспечения.

Учебным заведениям нужно выяснить, сколько детей планируют учиться онлайн и очно и спланировать образовательный процесс. При необходимости школы могут организовать дистанционную форму обучения как отдельный формат получения образования.

"Например, в школе очно работают три класса определенной параллели 7-х классов в очном формате и один класс в дистанционном формате. Это позволит решить вопрос как с организацией обучения, так и с оплатой труда учителей", – добавил омбудсмен.

В некоторых населенных пунктах организовывают "дистанционку" в одной школе города, куда могут перейти дети, нуждающиеся в такой форме обучения.

В то же время ученики, которые будут учиться очно, остаются в своих школах, объясняет омбудсмен.

Напомним, ранее показали, как школы готовятся к очному обучению в условиях войны.

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