В Украине 1 сентября школы планируют начать очное обучение детей. Однако некоторые ученики могут посещать занятия только дистанционно.
Об этом образовательный омбудсмен Сергей Горбачев рассказал в интервью "Украинской правде. Жизнь".
По его словам, родители имеют право решать, где и по какой форме будет учиться их ребенок, но есть несколько нюансов.
"Стоит отметить, что получение образования по дистанционной форме и организация образовательного процесса с использованием технологий дистанционного обучения во время карантина, войны и других причин – разные вещи", – пояснил Горбачев.
Сейчас в Украине есть немного школ, которые учат детей дистанционно. Такая форма обучения организуется школой на основании решения педсовета, при наличии необходимого обеспечения.
Учебным заведениям нужно выяснить, сколько детей планируют учиться онлайн и очно и спланировать образовательный процесс. При необходимости школы могут организовать дистанционную форму обучения как отдельный формат получения образования.
"Например, в школе очно работают три класса определенной параллели 7-х классов в очном формате и один класс в дистанционном формате. Это позволит решить вопрос как с организацией обучения, так и с оплатой труда учителей", – добавил омбудсмен.
В некоторых населенных пунктах организовывают "дистанционку" в одной школе города, куда могут перейти дети, нуждающиеся в такой форме обучения.
В то же время ученики, которые будут учиться очно, остаются в своих школах, объясняет омбудсмен.
Напомним, ранее показали, как школы готовятся к очному обучению в условиях войны.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Заплаканная KAZKA рассказала, что оккупанты уничтожили ее школу в Харькове (видео)
- Безопасная школа: возможно ли офлайн-обучение в условиях войны
- Зеленский ответил на призыв украинцев запретить очное обучение до завершения войны