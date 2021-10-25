Секретарь СНБО считает, что ответственность граждан за свою жизнь и здоровье должна быть возведена в абсолют.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что полный локдаун в Украине пока не планируют вводить. Ограничения будут вводить территориально.

Как сообщил Данилов в интервью РБК-Украина, президент по понедельникам проводит большой селектор по этому вопросу. Он рассказал, что "там неприятные разговоры происходят, без стеснения в выражениях".

"Мы пока не видим того, что локдаун будет вводиться. Территориально будут определенные ограничения", - сообщил Данилов.

Секретарь СНБО считает, что ответственность граждан за свою жизнь и здоровье должна быть возведена в абсолют.

"И это касается не только COVID, мы можем массу приводить примеров", - отметил Данилов.

Рассказал Данилов и о прогнозах по окончанию пандемии.

"Мир считает, что она закончится до следующего лета. Есть вопросы, какие штаммы будут появляться, и как это все будет происходить", - сказал секретарь СНБО.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины пока не обсуждает возможность введения тотального локдауна, а президент Владимир Зеленский назвал два возможных пути развития ситуации с коронавирусом в Украине. Он не исключает введения полного локдауна.

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Автор: Виктория Гордиенко