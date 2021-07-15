Проводники продолжают колоть дрова для вагонов.

Проводники в украинских поездах вынуждены всегда носить в сумке топор и работают в тяжелейших условиях.

Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказала проводница поезда "Укрзализныци".

По ее словам, на украинской железной дороге до сих пор используют дрова - и не только для отапливания вагонов.

"В отопительный сезон обязательно у каждого проводника в сумке есть топор. Для того, чтобы растопить печку, поколоть дрова. В неотопительный сезон точно так же ходим с дровами - для того, чтобы растопить титан. Даже если титан электро, он будет работать тогда, когда состав будет ехать.", - говорит женщина.

По ее словам, для проводников нет нормальных бытовых условий - даже негде привести себя в порядок между рейсами, особенно в летний период.

"Отношение к железнодорожникам рабочих профессий очень наплевательское. Зарплата, конечно, не соответствует тем условиям труда, которые у нас есть. На данный момент оклад у проводников - 6030 гривень", - рассказала она.

Отметим, проблемы регулярно возникают также из-за неудовлетворительного технического состояния поездов. Так, недавно в поезде "Укрзализныци" сообщением Одесса-Мариуполь появился "инновационное кондиционер" - выпавшее окно. Пассажиры вагона засняли, как оконная рама стоит на полу в коридоре, а из улицы дует прохладный ветерок.

До этого пассажиры раскритиковали условия в одном из спальных вагонов повышенной комфортности (СВ) поезда курсирующего по маршруту "Одесса-Киев" с туалетами в плачевном состоянии.

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Автор: Юрий Годован