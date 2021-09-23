По словам Березы, окончательное решение - за Кабмином.

Бывший народный депутат Сергей Лещенко, с которым на днях не продлили контракт как с членом наблюдательного совета "Укрзализныци", может снова войти в его состав.

Как пишет на своей странице в Facebook экс-нардеп Борислав Береза, Министерство инфраструктуры намерено рекомендовать Кабмину вернуть в состав набсовета Лещенко. Он также опубликовал соответствующий проект решения.

"А зарплату ему будем платить мы с вами из своих налогов. В общем, власть в очередной раз показывает, что лояльные репутационные банкроты ей ближе, чем кто-либо. Серёжу поздравляю с тёплым местом, хоть он и абсолютно бесполезен на этом месте Украине", - написал Береза.

В комментариях он уточнил, что проект документа уже пошел на Кабмин.

"Значит решение согласовано и он будет назначен. И опять возглавит борьбу с коррупцией. А если учесть, что результаты у него там нулевые, то будут опять многомиллиардные убытки от коррупции на УЗ", - пишет Береза.

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Накануне стало известно, что Кабинет министров не продлил контракты с четырьмя членами наблюдательного совета "Укрзализныци" - Шевки Аджунером (председатель наблюдательного совета), Сергеем Лещенко, Олегом Журавлевым и Андреасом Матье.

Работа и зарплата Лещенко в УЗ

Кабинет министров 18 декабря 2019 года назначил бывшего народного депутата Сергея Лещенко членом наблюдательного совета акционерного общества "Украинская железная дорога".

23 января 2020 года Наблюдательный совет акционерной компании "Укрзализныця" решил образовать Комитет по вопросам комплаенса и антикоррупции, который возглавил Лещенко.

С начала 2021 года и по состоянию на июнь, согласно декларации, Лещенко получил 1,788 миллиона гривень гонораров, из них 1,66 миллиона гривень были получены от АО "Укрзализныця".

Автор: Юрий Годован