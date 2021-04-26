С 5 апреля проезд в общественном транспорте в столице осуществляется по специальным пропускам.

С утра в понедельник, 26 апреля, в Киеве возле станции метро «Позняки» образовалась огромная очередь.

Читайте такжеВ Киеве и 8 регионах Украины за сутки не сделали ни одной прививки от COVID-19Фото оттуда опубликовал Telegram-канал «Киев сейчас».

«Утро на ст. м. Позняки. На вход открыта одна дверь. Очередь начинается на улице», – говорится в подписи к снимкам.

В комментариях под сообщением пользователи выразили недовольство сложившейся ситуацией: «Что там о дистанции и карантинных ограничениях?», «Такое ощущение, что пропуски выдали всем жителям Киева и Киевской области», «Цена пропуска 200 грн».

Карантин в Киеве: ограничения и запреты

Киев с 23 марта находится в «красной» зоне эпидопасности.

С 5 апреля в Киеве из-за ухудшения эпидситуации введен жесткий локдаун, в частности проезд в общественном транспорте осуществляется по спецпропускам. Закрыты детсады и школы.

14 апреля действие жестких карантинных ограничений продлили до 30 апреля.

21 апреля начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан прогнозировал, что к майским праздникам Киев будет переведен в «оранжевую» зону.

Главные новости Украины и мира на утро 26 апреля

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Автор: Катерина Шварц