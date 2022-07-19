По его словам, больше всего вопросов по южным региональным управлениям.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский не исключает уголовных производств в результате кадровой ревизии в СБУ.

Об этом он сказал в эфире телемарафона единых новостей.

"Несомненно, после проведения всей проверки, служебного расследования велика вероятность, что целый ряд других кадровых решений, которые будут на днях приняты на высшем уровне, наверняка будут иметь какое-то продолжение в виде уголовных производств", - подчеркнул Вениславский.

По его словам, есть вопросы по работе отдельных руководителей.

"По поводу деятельности отдельных руководителей, в том числе отдельных региональных управлений с Юга Украины, очень много вопросов, и не на все мы получаем тот ответ, который удовлетворял бы с точки зрения аргументации, обстоятельств и т.д.", - добавил Вениславский.

Отмечается, что данные служебного расследования, а возможно и досудебного расследования по фактам, о которых говорил президент Владимир Зеленский, будут обнародованы в ближайшее время.

"На данный момент к деятельности отдельных подразделений СБУ и отдельных региональных управлений было много претензий, в том числе, и у членов Комитета. Мы заслушивали руководство СБУ на заседании комитета, на те вопросы, которые народные депутаты задавали по поводу событий первых дней войны и событий за 4 месяца войны, не всегда ответы удовлетворяли народных депутатов", - резюмировал Вениславский.

Как сообщал УНИАН, 17 июля президент своими указами отстранил Ивана Баканова от исполнения обязанностей главы СБУ, а также отстранил Ирину Венедиктову от должности генпрокурора.

Впоследствии Зеленский объяснил свое решение тем, что из-за большого количества предателей среди работников органов прокуратуры и СБУ, которые остались на оккупированной территории и работают на Россию, возникли вопросы к председателю СБУ и генпрокурору.

Позже депутат Железняк сообщил, что Зеленский внес в ВР представление об увольнении Баканова. Его планируют рассмотреть на ближайшем пленарном заседании.

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