По его словам, речь идет о должностнх лицах разных уровней и направлений, но основания для их увольнения схожи – неудовлетворительные результаты работы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продолжается кадровая ревизия в СБУ, решается вопрос об увольнении 28 должностных лиц.

Об этом он сообщил в вечернем видеообращении.

"И еще одна важная новость относительно Службы безопасности Украины. Происходит кадровая ревизия Службы. Решается вопрос об увольнении 28 должностных лиц", - отметил президент.

По его словам, речь идет о должностнх лицах разных уровней и направлений, но основания для их увольнения схожи – неудовлетворительные результаты работы.

Как сообщал УНИАН, 17 июля президент своими указами отстранил Ивана Баканова от исполнения обязанностей главы СБУ, а также отстранил Ирину Венедиктову от должности генпрокурора.

Впоследствии Зеленский объяснил свое решение тем, что из-за большого количества предателей среди работников органов прокуратуры и СБУ, которые остались на оккупированной территории и работают на Россию, возникли вопросы к председателю СБУ и генпрокурору.

Вместе с тем сегодня, 18 июля, заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов заявил, что об увольнении Венедиктовой и Баканова пока речь не идет.

По его словам, будут проведены служебные проверки, по результатам которых президент примет решение о внесении в парламент представлений о предоставлении согласия на увольнение генпрокурора и главы СБУ.

По мнению Смирнова, Венедиктову и Баканова отстранили, чтобы исключить их потенциальное влияние на уголовные производства, которые расследуются против работников СБУ и прокуроров, которые подозреваются в сотрудничестве с Россией.

Позже депутат Железняк сообщил, что Зеленский внес в ВР представление об увольнении Баканова. Его планируют рассмотреть на ближайшем пленарном заседании.

Впоследствии нардеп добавил, что вопрос о снятии Венедиктовой с должности генпрокурора будет вынесен на ближайшее голосование в ВР.

В свою очередь Венедиктова прокомментировала свое отстранение и заявила о готовности отчитаться перед парламентом. Она подчеркнула, что не планирует спорить с решением президента.

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