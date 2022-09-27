Этот телемарафон - инициатива Всеукраинского благотворительного Таврического фонда.

25 сентября в эфире марафона "единые новости "(ICTV, первый, Интер, Рада, 1+1), на телеканале М1 и на платформах медиапартнеров состоялась трансляция телемарафона"для детей ради будущего". Этот телемарафон-инициатива Всеукраинского благотворительного Таврического фонда.

"Дети детям" – именно этот принцип стал философией проекта, где юные певчие таланты Украины при поддержке взрослых помогали своим сверстникам, которые пострадали от военных действий.

В марафоне приняли участие 70 детей-участников фестиваля "Черноморские Игры". Совместно со взрослыми артистами дети приняли участие в 27-ми номерах, в которых исполнили актуальные песни современной Украины. К проекту присоединились 27 исполнителей современной украинской музыки: Олег Скрипка, Тина Кароль, АНТИТЕЛА, WELLBOY, NK, Артем Пивоваров, DOROFEEVA, TARABAROVA, Ivan NAVI, Ирина Федишин, Виталий Козловский, KHAYAT, Друга Ріка, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, Александр Пономарев, Михаил Хома, KAZKA, Оля Цыбульская, Анна Трінчер, МЯТА, Jerry Heil, ТНМК, Evgeny Khmara, MONATIK, SERAFỲN, Макс Барских, Святослав Вакарчук. Номера и сюжеты марафона снимались в 9-ти городах Украины и 4-х странах Европы.

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Кроме артистов телемарафон "Для детей ради будущего" поддержали общественные деятели: Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, председатель союза "Освіторія" Зоя Литвин, генеральный директор-художественный руководитель Херсонского областного академического музыкально-драматического театра имени Николая Кулиша, председатель Евразийской театральной ассоциации Александр Книга, глава Всеукраинской ассоциации музыкальных событий Александр Санченко.

Провели телемарафон Оксана Гутцайт (ICTV) и Юрий Горбунов (1+1).

"Телемарафон "Для детей ради будущего" выполнил два важных задания. Первое-мы собрали средства, которые помогут определенному количеству детей в это сложное военное время. Второе - мы привлекли к творческому процессу 70 детей, которые уже почувствовали определенную радость восстановления на сцене. Для них это было просто необходимо. Считаю, этот телемарафон стал хорошим стартом нашей благотворительной платформы dity.help. В наших планах развивать эту платформу и создавать на ней новые проекты", – говорит основатель Таврического фонда Николай Баграев.

С помощью донатів и меценатских взносов телемарафон "Для детей ради будущего" собрал сумму 2 млн.138 тыс. грн.

Собранные средства будут направлены:

на материальную помощь детям-сиротам, чьи родители погибли защищая Родину;

на гуманитарную помощь детям-переселенцам;

на материальную помощь детям, которые находятся в оккупации.

Сбор средств в помощь украинским детям войны продолжается и после телемарафона на платформе DITY.HELP. Эту инициативу уже поддержали: семья меценатов Сергея и Дарьи Тронь, фонд K.FUND Василия Хмельницкого, ФК "Заря" Луганск, QPartners Андрея Иванова, Dovgiy Family Office.

Телемарафон "Для детей ради будущего" состоялся при содействии Министерства культуры и информационной политики Украины, Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики. Медиапартнерами стали: ТАВР Медиа, РТМ Украина, 1+1 media. Интернет-партнер "Обозреватель". Технический партнер Profi Group.