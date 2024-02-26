Стефанчук предложил поправку, которая позволяет осужденных мобилизовать.

К законопроекту о мобилизации поступило от народных депутатов Украины 4195 поправок. Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в Telegram.

Он разместил таблицу правок ко второму чтению законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета" (регистрационный номер 10449).

Железняк сообщил, что завтра, 27 февраля, планируется начало работы Комитета по вопросам обороны по подготовке законопроекта ко второму чтению и, соответственно, рассмотрение правок.

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"Если все будет продвигаться хорошо, то тогда уже с 6 марта законопроект начнут рассматривать в Раде. Так как правок много, то этот процесс в зале может затянуться на пару дней", - написал он.

Согласно таблице к законопроекту, председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук внес поправку, которой предусмотрено внесение изменений в Уголовный кодекс Украины, которыми предлагается возможность освобождения от отбывания наказания осужденных к ограничению или лишению свободы, если они изъявили желание проходить военную службу по призыву во время мобилизации и признаны пригодными для ее прохождения в условиях военного положения. Это не касается тех, кто осужден за совершение преступлений против основ национальной безопасности и за тяжкие преступления.

Первые поправки к законопроекту в сравнительной таблице от народного депутата Украины из фракции "Слуга народа", Георгия Мазурашу, который известен своими "странными" предложениями, где он отмечает, что они актуальны, когда из законопроекта будут убраны нормы, "имеющие признаки поддержки рабовладельческой философии, крепостничества". Также отмечается, что нужно "учитывать здравый смысл и реальные перспективы укрепления обороноспособности", а не "загон на военную службу во время мобилизации граждан, какие не могут или не хотят воевать", но готовы работать на укрепление обороноспособности.

Законопроект о мобилизации - детали

7 февраля Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении за правительственный законопроект о мобилизации. Его поддержало 243 народных депутата (при необходимых минимум 226).

За законопроект в первом чтении проголосовало 178 нардепов из фракции "Слуга народа", 3 - из фракции "Голос", 18 – группа "Довира", 17 - из группы "Платформа за жизнь и мир", 12 – группа "Восстановление Украины", 7 - группа "За будущее", 8 – внефракционные народные депутаты. Не голосовали в полном составе фракции "Европейская солидарность" и "Батькивщина".

Кабмин в конце января передал в парламент обновленную версию проекта закона о мобилизации. Предыдущую версию, которая была внесена в конце декабря 2023 года правительство отозвало из-за критики законопроекта в парламенте и обществе.

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