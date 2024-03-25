Медицинские предупреждения на пачках сигарет теперь содержат картинку с обеих сторон упаковки, а также визуально увеличены с 50% до 65% от ее размера.

В марте в торговых точках начали появляться пачки сигарет с новым медицинским предупреждением. Об этом сообщает журналист "Униан".

Изменение дизайна пачек происходит в соответствии с требованиями закона "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения", которые начали действовать с 11 января 2024 года.

Медицинские предупреждения на пачках сигарет теперь содержат картинку с обеих сторон упаковки, а также визуально увеличены с 50% до 65% от ее размера. На боковых панелях пачки также нанесены медицинские предупреждения.

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Название бренда теперь расположено снизу на пачке, потому что сверху размещена картинка с медицинским предупреждением.

Министерство юстиции Украины утвердило 14 наборов медицинских предупре ждений (вариантов текста и иллюстраций) о влиянии курения на здоровье. Медицинские предупреждения будут меняться каждый год.

Постепенно все производители перейдут на новый дизайн пачек, однако правительство разрешило реализовать остатки продукции со старым дизайном пачки в пределах срока годности для потребления. Соответственно, в торговых точках какое-то время будут продаваться пачки со старым и новым дизайном упаковки.

Как сообщалось, с 11 июля 2023 года в Украине вступили в действие изменения в закон об усилении регулирования табачной продукции в части рекламы, дизайна пачки и запрета продажи ароматизированных сигарет и жидкостей к электронным сигаретам.