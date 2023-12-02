Правительство страны примет меры в европейских институтах, направленные на устранение "недобросовестной конкуренции на транспортном рынке".

Власти Польши собираются усилит контроль на польско-украинской границе, о чем сообщается в заявлении Министерства инфраструктуры страны.

"Мы в постоянном диалоге с транспортной отраслью. Во время последней встречи мы договорились, что государственные службы усилят проверку грузовиков на польско-украинской границе. Это было одно из требований отрасли", – заявил министр инфраструктуры Польши Алвин Гаджадхур.

Он утверждает, что правительство страны также примет меры в европейских институтах, направленные на устранение "недобросовестной конкуренции на транспортном рынке".

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По его словам, предстоящий саммит Транспортного совета Евросоюза, запланированный на понедельник, 4 декабря, "является моментом, когда ЕС должен поднять вопрос о последствиях отмены требования о наличии разрешений на въезд в ЕС для украинских водителей".

Блокирование польско-украинской границы - детали

Министерство восстановления Украины и Министерство инфраструктуры Польши продолжают совместно нарабатывать мероприятия для разблокировки границы. Как сообщает Минвосстановление, в Варшаве состоялась встреча заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергея Деркача и государственного секретаря Министерства инфраструктуры Польши Рафала Вебера.

Украинский экспорт через общий с Польшей участок границы сократился на 40% из-за забастовки польских перевозчиков. Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

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