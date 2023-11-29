Вследствие блокады возможны временные сложности с предметами долгосрочного использования, отметил эксперт.

Блокада границы поляками не повлечет в Украине рост цен на продовольствие, поскольку наше государство им себя полностью обеспечивает, а импортируется только небольшое количество товаров - цитрусовые, лимоны, бананы, соль и мороженая рыба.

Топливо, кроме сжиженного газа, также не подорожает, поделился прогнозом с УНН экономист Олег Пендзин. "Горюче-смазочные материалы, в основном, идут у нас по железной дороге. Автомобильным транспортом, в основном, едет сжиженный газ. И по сжиженному газу действительно есть вопросы - он возрос в цене, поскольку... есть дефицит", - отметил собеседник.

Эксперт добавил, что из-за блокады границы могут ненадолго возникнуть определенные сложности с предметами долгосрочного использования и бытовой химией.

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"Мы имеем определенные запасы (бытовой химии, электротоваров) на складах. Если бы эта блокировка была месяца три-четыре, то, наверное, мы бы это почувствовали. Пока что мы более или менее спокойно реагируем на эти вещи, из-за наличия остатков на складах. Это касается и строительных смесей и материалов, которые едут из той же самой Польши", - подчеркнул экономист.

Ситуация на границе с Польшей и ее последствия - что надо знать

Польские перевозчики с 6 ноября заблокировали ряд пунктов пропуска на границе Польши и Украины. Причина забастовки - отмена для украинских перевозчиков разрешений на пересечение границы.

Из-за блокирования границы в Украине возникли проблемы с автогазом - он начал исчезать с АЗС, и цены возросли. В конце ноября эксперт топливного рынка Сергей Куюн спрогнозировал, что проблему с автогазом решат за несколько недель.

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