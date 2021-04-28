Безусловными условиями является ношение прихожанами защитных масок как внутри культовых сооружений, так и возле них во время обрядов.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко назвал перечень противоэпидемических ограничений, которые следует соблюдать гражданам и священникам во время пасхальных богослужений.

Как сообщается на Facebook-странице Нацполиции в МВД состоялось селекторное совещание по подготовке правоохранителей к обеспечению публичной безопасности во время майских праздников.

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На совещании Клименко отметил, что, начиная с 21:00 1 мая в культовых сооружениях начинают отправлять службы по случаю Пасхи. По его словам, полиция уже разработала и утвердила операционный план и расчет сил и средств. К обеспечению правопорядка будет привлекаться максимальное количество полицейских, военнослужащих Нацгвардии и спасателей.

«Призываю полицейских действовать толерантно - в первую очередь мы проводим профилактическую работу», - сказал Клименко.

По словам главы Нацполиции, будет работать ситуационный центр, который будет получать данные о любых инцидентах, чтобы на самом высоком уровне «мы могли остановить развитие конфликтной ситуации».

По его словам, в помещениях храмов следует осуществить отграничение граждан с дистанцией в полтора метра, один гражданин на 4 кв. м. Также дистанцию между верующими надо обеспечить во время освящения корзин и крестных походов в случае их проведения. Безусловными условиями является ношение прихожанами защитных масок как внутри культовых сооружений, так и возле них во время обрядов.

«Необходимо обратить внимание на ограничение проведения таких религиозных обрядов как прикладывание к иконам, миропомазание и святое причастие. Начальникам главных управлений (Нацполиции) - следить за делениями на «красные» и «оранжевые» зоны, учитывая то, в какой зоне ваш регион находится, обеспечивать карантинные ограничения», - сказал глава Нацполиции.

Коронавирус в Украине: последние данные

В Украине за прошедшие сутки обнаружили почти 9,6 тыс. новых случаев COVID-19, от осложнений болезни скончались более 440 человек.

С начала пандемии в стране COVID-19 заболели более 2 млн человек, умерли - почти 43,4 тыс.

Сегодня, 28 апреля, премьер-министр Денис Шмыгаль констатировал снижение уровня заболеваемости COVID-19 во всех областях Украины, но заявил, что на Пасху и майские праздники будет усилен контроль за соблюдением гражданами и учреждениями противоэпидемических мероприятий.

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Автор: Константин Гончаров