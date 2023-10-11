Украинские спецслужбы не сомневаются, что Россия поддерживает палестинских террористов.

Украинские спецслужбы имеют "все подсказки", указывающие на поддержку ХАМАС со стороны Москвы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью французскому каналу France 2.

"Россия так или иначе поддерживает операции ХАМАС. Для наших спецслужб это очевидно. У нас есть все подсказки, которые заставляют нас считать, что Россия способствует определенным террористическим операциям", - пояснил он.

По словам Зеленского, это не первый случай, когда Россия поддерживает деятельность террористических группировок. Например, она делала это в Сирии и в Украине. Украинский президент объяснил это премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху во время их телефонного разговора в воскресенье.

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Война Израиля против ХАМАС - последние новости

Как писал УНИАН, вчера десятки израильских истребителей нанесли более 70 ударов по целям в районе Дарадж-Туффах, который находится на востоке сектора Газа. По словам военных, этот район используется ХАМАС как "центр террора", из которого происходит большое количество терактов против Израиля.

Между тем в ООН заявили, что блокада сектора Газа нарушает международное право. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк назвал происходящее "взрывоопасной ситуацией на пороховой бочке" и призвал влиятельные государства "разрядить" ситуацию.

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