Больше всего потерь враг понес на Донецком и Кураховском направлениях.

За сутки боев украинская армия ликвидировала около 450 российских захватчиков, всего потери РФ в полномасштабной войне составляют уже 47 550 уничтоженных оккупантов.

Об этом говорится в новом сводке Генштаба.

В течение понедельника ВСУ уничтожили также 7 единиц танков, 19 единиц артиллерийских систем, 3 РСЗО, 2 системы ПВО, 1 вертолет, 3 вражеских БПЛА, 29 единиц автотехники и автоцистерн, еще две единицы специальной техники

Відео дня:

Больше всего потерь враг понес на Донецком и Кураховском направлениях.

Данные уточняются.

Война в Украине: актуальные данные

29 августа в командовании ВСУ официально заявили о начале контрнаступления военных в Херсонской области. Продвижение украинских сил сопровождается разрушением логистики россиян на оккупированных территориях.

Украина держит в тишине успехи по деоккупации районов, а Россия заявляет, что контрнаступление ВСУ было подавлено в тот же день вечером.

По состоянию на 30 августа ВСУ отбили атаки врага на пяти направлениях – на Харьковском, Славянском, Бахмутском, Авдеевском и Южнобугском. На некоторых участках под Авдеевкой продолжаются артиллерийские обстрелы.

Вместе с началом контрнаступления ВСУ Россия снова ударила по гражданским в Николаеве. Утром, 30 августа, противник ударил по Запорожью.

Вас также могут заинтересовать новости: