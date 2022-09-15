В Мариуполе недовольные бездействием оккупационной "власти" люди выходят на протесты.
Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
Как сообщается, мариупольцы продолжают сидеть без воды и электричества. В городе нарастает недовольство, ведь оккупанты не спешат выполнять обещания. Первые протесты уже начинаются.
В частности жители нескольких домов по проспекту Победы уже третий месяц выживают из воды и света. Новая "администрация" не дает никаких ответов о причинах.
Как сообщается, коммунальные службы оккупантов отказываются ремонтировать порыв на улице и разбитую подстанцию.
Напомним, в школах оккупированного Мариуполя учителя рассказывают первоклассникам, что они - "часть России", и что украинцы - "выдуманная нацистами нация".