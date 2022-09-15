В городе нарастает недовольство, люди требуют действий от так называемой "власти".

В Мариуполе недовольные бездействием оккупационной "власти" люди выходят на протесты.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Как сообщается, мариупольцы продолжают сидеть без воды и электричества. В городе нарастает недовольство, ведь оккупанты не спешат выполнять обещания. Первые протесты уже начинаются.

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В частности жители нескольких домов по проспекту Победы уже третий месяц выживают из воды и света. Новая "администрация" не дает никаких ответов о причинах.

Как сообщается, коммунальные службы оккупантов отказываются ремонтировать порыв на улице и разбитую подстанцию.

Напомним, в школах оккупированного Мариуполя учителя рассказывают первоклассникам, что они - "часть России", и что украинцы - "выдуманная нацистами нация".

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