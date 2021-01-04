Воды там больше нет: в сети показали фото пересохшего водохранилища в Крыму

Вода из Симферопольского водохранилища в дома оккупированной столицы АРК уже не подается.

В оккупированном Крыму полностью пересохло стратегическое Симферопольское водохранилище. Об этом сообщил в Twitter блогер под ником "Крымский бандеровец", опубликовав красноречивые фото. "Вода из Симферопольского водохранилища в дома оккупированной столицы АРК уже не подается. Прекращена и перекачка воды из Тайганского и Белогорского водохранилищ. 15 труб, которые прокладывали "ихтамнеты", стоят пустыми", - подписал фотографии блогер. Ранее СМИ показали, как выглядит обмелевшее Партизанское водохранилище в оккупированном Крыму. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: УНИАН

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