В сети показали фото пересохшего водохранилища в Крыму / фото "Крымский блогер"

В оккупированном Крыму полностью пересохло стратегическое  Симферопольское водохранилище. 

Об этом сообщил в Twitter блогер под ником "Крымский бандеровец", опубликовав красноречивые фото. 

фото "Крымский блогер"

"Вода из Симферопольского водохранилища в дома оккупированной столицы АРК уже не подается. Прекращена и перекачка воды из Тайганского и Белогорского водохранилищ. 15 труб, которые прокладывали "ихтамнеты", стоят пустыми", - подписал фотографии блогер.

фото &quot;Крымский блогер&quot;

Ранее СМИ показали, как выглядит обмелевшее Партизанское водохранилище в оккупированном Крыму.

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Автор: УНИАН