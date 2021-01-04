В сети показали фото пересохшего водохранилища в Крыму / фото "Крымский блогер"
В оккупированном Крыму полностью пересохло стратегическое Симферопольское водохранилище.
Об этом сообщил в Twitter блогер под ником "Крымский бандеровец", опубликовав красноречивые фото.
фото "Крымский блогер"
"Вода из Симферопольского водохранилища в дома оккупированной столицы АРК уже не подается. Прекращена и перекачка воды из Тайганского и Белогорского водохранилищ. 15 труб, которые прокладывали "ихтамнеты", стоят пустыми", - подписал фотографии блогер.
фото "Крымский блогер"
Ранее СМИ показали, как выглядит обмелевшее Партизанское водохранилище в оккупированном Крыму.
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