Водохранилище вмещает в себя почти 35 миллионов кубометров воды, однако сейчас ее там в пять раз меньше.

В оккупированном Россией Крыму обмелело еще одно водохранилище - Партизанское.

Водохранилище вмещает в себя почти 35 миллионов кубометров воды. По последним данным, его объем составляет меньше 7 миллионов кубометров, пишет Крым.Реалии.

Третий по объему искусственный водоем на полуострове после Чернореченского и Симферопольского водохранилищ находится в 10 километрах от Симферополя.

Водоем построили в 1966 году на горной реке Альма для того, чтобы снабжать водой западную часть Симферополя и его окрестности.

Летом 2020 года из-за длительной засухи объем воды в реке Альма был истощен, в результате чего Партизанское водохранилище практически не наполнялось, а в ноябре перестало наполняться вовсе. Однако водозабор, несмотря на введение оккупационными властями графика подачи воды в Симферополе, из водохранилища не прекратился, что и приводит к его истощению. Усугубляет ситуацию и тот факт, что водоем является водохранилищем естественного стока, и наполнять его из скважин не стали.

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Засуха в Крыму: что известно

С 24 августа в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов из-за засухи и обмеления водохранилищ начали вводить ограничения на подачу воды. Питьевую воду жителям подают строго по часам - утром и вечером. С 23 сентября ограничительные меры подачи воды ввели в Алуште, Партените и Малом Маяке. Также из-за пересохших скважин воду в 29 сел северного Крыма доставляют цистернами.

Оккупационные власти Крыма сообщили, что готовятся к "худшему сценарию" с водообеспечением полуострова.

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом.

После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили. Ситуация с водоснабжением там с тех пор постоянно ухудшается.

Власти Украины заявляют, что возобновление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно только после деоккупации полуострова.

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Автор: УНИАН