С 27 марта комендантский час в этом регионе продлится с 23:00 до 04:00.

В Полтавской области с 27 марта будет сокращена продолжительность комендантского часа.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

"Сокращаем продолжительность комендантского часа. С этим вопросом к нам обратились аграрии. В области стартовала посевная, продолжается подкормка озимых культур. Увеличился световой день. Рабочие выходят рано утром в поля, поэтому есть потребность изменить промежуток времени, в течение которого запрещено передвижение", - рассказал он.

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Лунин отметил, что по решению Совета обороны области с 27 марта на Полтавщине комендантский час продлится с 23:00 до 04:00.

Сейчас в области комендантский час длится с 23:00 до 05:00.

Ситуация в Полтавской области

Полтавская область часто становится мишенью для врага. В начале марта враг нанес ракетный удар по гражданской и критической инфраструктуре в Кременчугском районе Полтавской области.

С тем силы противовоздушной обороны в регионе сбили все четыре вражеских дрона-камикадзе, которые россияне запустили ночью, но есть разрушения вследствие падения обломков.

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