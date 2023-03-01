В результате атаки сгорел дачный дом.

Обломки вражеских дронов, сбитых на Полтавщине, вызвали пожар на инфраструктурном объекте и в дачном доме.

Силы противовоздушной обороны в Полтавской области сбили все четыре вражеских дрона-камикадзе, которые ночью запустили россияне, однако падение обломков повлекло разрушения.

"Ночью враг атаковал Полтавскую область ударными дронами типа "Shahed". Все четыре дрона были сбиты, обломки вызвали пожар на инфраструктурном объекте и дачном доме, пострадавших нет. Дачный дом сгорел", - сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в эфире информационного телемарафона.

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Атака "Шахедами" в ночь на 1 марта - что известно

В ночь на 1 марта в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу. Вскоре стало известно, что в Кременчуге на Полтавщине слышали взрывы. Глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин подтверждал сбитие российских беспилотников – до пяти штук.

Командование Воздушных сил ВСУ впоследствии известило, что всего врагом было выпущено четыре аппарата - все они были сбиты бойцами украинской противовоздушной обороны.

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