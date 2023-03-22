С 24 марта она будет начинаться в 20:00 и продлится до 6:00 утра.

На Херсонщине уменьшено продолжительность комендантского часа. Об этом сообщила областная военная администрация.

"С 24 марта она будет начинаться в 20:00 и продлится до 6:00 утра. Планируйте свой день, учитывая это. Ведь во время комендантского часа передвигаться и находиться на улицах населенных пунктов строго запрещено", - отмечают в ОВА.

Комендантский час в Украине - детали

До этого в Херсонской области комендантский час продолжался с 19:00 до 6:30. Такие меры вводились через полученную информацию о возможном пребывании на территории Херсона российских диверсионных групп и для недопущения жертв среди гражданского населения во время проведения контрдиверсионных мероприятий.

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В столице с 26 марта на час сократили комендантский час, он продлится с 00:00 до 05:00. Из-за этого общественный транспорт в столице будет работать на час дольше.

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