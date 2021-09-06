Скульптура появилась неподалеку от мавзолея большевика Григория Котовского.

В городе Подольск, который находится в Одесской области, неизвестные установили на клумбе бюст Владимира Ленина. Для чего это было сделано и долго ли простоит памятник - пока не известно.

Об этом в Facebook сообщила жительница Подольска Татьяна Дальчук.

Бюст установили на клумбе неподалеку от мавзолея большевика Григория Котовского. Вероятно, неизвестные делали это ночью.

"Владимир Ильич вернулся в городской парк Подольска (бывший город Котовск Одесской области). Понятно, что это чья-то шутка. Но выглядит дедушка очень даже ничего", - написала она и опубликовала соответствующие фото.

Бюст Ленина стоит прямо в клумбе / фото - Facebook Татьяны Дальчук

Пользователи сети шутят, что бюст Ленина похож на "Ежика в тумане" или эльфа, ведь очень смешно "появляется" прямо из земли. Впрочем, без споров не обошлось. Одни комментаторы называют людей, которые принесли скульптуру к мавзолею, "сепаратистами", а другие злобно пишут, что это просто неудачная шутка.

Читайте такжеВ Мелитополе родители восстали против второй смены для школьниковКак известно, в конце января в селе Старые Трояны Измаильского района Одесской области снесли последний в Украине монумент Ленину, расположенный на открытой территории.

Ранее УНИАН уже сообщал, что журналистка из РФ назвала главные отличия украинцев и россиян и объяснила, почему Украина и Россия не "родные" страны.

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Автор: Лариса Козовая