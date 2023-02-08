В Одесской области задержали мужчину, который нанес множественные колото-резаные раны женщине-инспектору полиции в ее служебном кабинете.
Происшествие произошло вечером 7 февраля в городе Измаил в служебном кабинете инспектора Измаильского районного отдела № 1 филиала государственного учреждения "Центр пробации". Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.
Злоумышленник - 22-летний мужчина, осужденный в ноябре 2022 года за причинение тяжких телесных повреждений своей матери, но наказание не было связано с лишением свободы.
"Вчера он пришел на отметку в отдел пробации и сразу начал наносить ножевые ранения 44-летней сотруднице, причинив ей множественные колото-резаные раны головы, плеч и рук", - говорится в сообщении.
Женщину спасли коллеги, которые прибежали на крики, они же и задержали нападавшего.
"Потерпевшую госпитализировали. Причину своего поступка молодой человек объяснить не смог", - отметили в полиции.
Правоохранители изъяли с места происшествия нож и другие вещественные доказательства, которые направили на экспертное исследование. Фигуранту сообщили о подозрении в преступлении, предусмотренном ст. 348 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о покушении на убийство работника правоохранительного органа в связи с выполнением им служебных обязанностей.
Такое правонарушение карается лишением свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненным лишением свободы.
Полицейские поместили нападавшего в изолятор временного содержания.
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