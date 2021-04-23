Защита заявила о возможной предвзятости суда.

Одесский апелляционный суд приобщил новые доказательства к делу по жалобе на приговор Сергею Стерненко и Руслану Демчуку, которым назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет и 3 месяца по делу о похищении местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича.

Читайте такжеПолиция вручила подозрения еще двум участникам акции в поддержку СтерненкоКак передает корреспондент УНИАН, коллегия судей пошла в совещательную комнату, чтобы решить, приобщать ли к делу доказательства, представленные прокуратурой.

После совещания суд решил удовлетворить ходатайство стороны обвинения.

Представитель защиты заявил коллегии отвод, так как считает, что приобщать новые материалы нельзя и может иметь место предвзятость суда.

Стерненко в своем Telegram-канале заявил, что указанные доказательства прокуратуры не были приобщены к делу, когда материалы рассматривались в суде первой инстанции.

«Прокуратура просто хочет сейчас за счет суда апелляционной инстанции исправить свои провалы, допущенные в суде первой инстанции. Речь идет о постановлениях о создании групп прокуроров и следователей, выдержке из ЕРДР и других сугубо процессуальных документах… Более того, эти документы вообще не были предоставлены нам следствием во время ознакомления с материалами после завершения досудебного расследования», - написал Стерненко.

Он и его защита считают, что это грубо противоречит положениям УПК и фактически нарушает право человека на справедливый суд, лишает возможности должным образом реализовать свое право на защиту.

Дело Стерненка

23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Стерненко и второму фигуранту дела о похищении Щербича – Демчуку наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества.

Стерненко признали виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Наказание назначили по статьям 187 и 263, поскольку по ст. 146 уже истек срок привлечения к уголовной ответственности.

Стерненко и Демчука взяли под стражу в зале суда и отправили в СИЗО.

19 марта суд в Одессе отклонил ходатайство адвокатов об освобождении Стерненко из-под стражи и оставил его в СИЗО.

23 марта адвокаты подали апелляцию на приговор Стерненко и Демчуку.

7 апреля Одесский апелляционный суд изменил меры пресечения Стерненко и Демчуку с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. 16 апреля началось рассмотрение апелляции по делу.

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Автор: Лариса Козовая