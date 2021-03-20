Канонада из салюта продолжался несколько минут под крики: "С днем рождения, Сергей!"

Акция в поддержку Сергея Стерненко завершилась салютом в честь дня рождения осужденного активиста. Акция проходила у Офиса президента Украины на улице Банковой в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, протестующие поздравили Стерненко, который находится в Одесском СИЗО, а затем установили возле входной двери в здание ОП салютные установки.

Салют продолжался несколько минут под крики: "С днем рождения, Сергей!".

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После этого участники акции начали расходиться.

Акция в поддержку Стерненко: что происходило

Дело Стерненко: что известно

23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Стерненко наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества по делу о похищении местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича.

Его и еще одного обвиняемого по делу Руслана Демчука взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО, где они будут находиться до вступления приговора в законную силу.

19 марта суд в Одессе отклонил апелляцию на приговор Стерненко и оставил его под стражей.

Кроме того, Приморский райсуд Одессы с сентября 2020 года рассматривает дело по обвинению Стерненко в умышленном убийстве Ивана Кузнецова, который напал на него, и незаконном ношении холодного оружия.

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Автор: Дмитрий Хилюк