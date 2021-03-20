Акция в поддержку Сергея Стерненко завершилась салютом в честь дня рождения осужденного активиста. Акция проходила у Офиса президента Украины на улице Банковой в Киеве.
Как передает корреспондент УНИАН, протестующие поздравили Стерненко, который находится в Одесском СИЗО, а затем установили возле входной двери в здание ОП салютные установки.
Салют продолжался несколько минут под крики: "С днем рождения, Сергей!".
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После этого участники акции начали расходиться.
Акция в поддержку Стерненко: что происходило
- Акция в поддержку общественного активиста Стерненко в знак протеста против его заключения в день его рождения началась в 19:00.
- Ее участники скандировали: "Зеленский, не молчи!", а также: "Справедливость - Стерненко, справедливость - всем!".
- Протестующие выдвинули требования к президенту Владимиру Зеленскому: отправить в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, генерального прокурора Ирину Венедиктову, освободить из-за решеток Стерненко и Андрея Антоненко, а также ввести санкции против Андрея Портнова.
- Они жгли файеры и бросали их в сторону полицейских. Кроме того, они разрисовали входные двери и стены ОП, а также разлили красную краску.
- В двух центральных дверях Офиса протестующие разбили стекло и бросили туда петарду.
Дело Стерненко: что известно
23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Стерненко наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества по делу о похищении местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича.
Его и еще одного обвиняемого по делу Руслана Демчука взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО, где они будут находиться до вступления приговора в законную силу.
19 марта суд в Одессе отклонил апелляцию на приговор Стерненко и оставил его под стражей.
Кроме того, Приморский райсуд Одессы с сентября 2020 года рассматривает дело по обвинению Стерненко в умышленном убийстве Ивана Кузнецова, который напал на него, и незаконном ношении холодного оружия.
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