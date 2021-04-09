Одесский апелляционный суд освободил Стерненко и Демчука из-под стражи

Судья изменила меру пресечения Стерненко и Демчуку с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Одесский апелляционный суд освободил Сергея Стерненко и Руслана Демчука из-под стражи. Как сообщается в Telegram-канале Стерненко, соответствующее решение приняла судья Альбина Кадегроб. Читайте такжеСвастику на здании ОП нарисовали после акции за Стерненко – полиция Она изменила меру пресечения Стерненко и Демчуку с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Детали дела 23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Стерненко и Руслану Демчуку наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества по делу о похищении местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича.

Стерненко признали виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Наказание назначили по статьям 187 и 263, поскольку по ст. 146 уже истек срок привлечения к уголовной ответственности.

Стерненко и Демчука взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО, где они пробудут до вступления приговора в законную силу.

5 марта активист сам подал апелляцию на приговор.

19 марта суд в Одессе отклонил ходатайство адвокатов об освобождении Стерненко из-под стражи и оставил его в СИЗО.

23 марта адвокаты подали апелляцию на приговор Стерненко и Демчуку.

Адвокат Маси Найем сообщил, что защита Стерненко просить суд отменить меру пресечения в виде содержания под стражей, а также отменить обвинительный приговор суда первой инстанции, которым Стерненко приговорен к лишению свободы. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Антонина Доломанжи

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