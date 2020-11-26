Жертвой грабителей стала пожилая маломобильная еврейская женщина.

В Одессе произошло ещё одно ограбление, жертвой которого является бывший узник гетто.

Об этом УНИАН сообщили в Объединённой еврейской общине Украины.

Жертвой грабителей стала пожилая маломобильная еврейская женщина, бывшая узница гетто. Возраст жертвы — от 87 до 90 лет.

Ограбление произошло в самом центре Одессы, на пересечении улиц Большой Арнаутской и Пушкинской.

Этот инцидент похож на ограбления, которые происходят в Одессе уже в течение почти двух лет. За этот срок известно по меньшей мере о четырёх ограблениях пожилых евреев, которые пережили гетто и концлагеря. Все они получают выплаты от Германии через организацию Claims Conference.

В Объединённой еврейской общине Украины отметили, что в ГУ НП Одесской области пока не дали ответ о предыдущих инцидентах.

Как передаёт корреспондент УНИАН, в ОЕОУ уже занялись выяснением даты последнего ограбления.

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Автор: УНИАН