В лунапарке все горки, качели, колесо обозрения полноценно работают и светятся.

В Одессе лунапарк, который распологается в парке Шевченко, по-прежнему продолжает свою работу, несмотря на режим строгой экономии электроэнергии во всей стране.

В лунапарке все горки, качели, колесо обозрения полноценно работают и светятся, пишет издание "Думская".

Сообщается, что в 50-ти метрах от лунапарка расположена новейшая одесская трансформаторная подстанция, питание от которой подается только в лунапарк.

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Накануне в лунапарке открылся ледовый каток: оборудование по производству и поддержанию льда требует серьезных затрат и постоянной подачи электроэнергии.

Ситуация со светом в Одессе

23 ноября Россия в очередной раз осуществила массированную ракетную атаку по Украине.

Многие регионы остались без электро-, водо-, теплоснабжения и связи. Наихудшая ситуация сложилась в Киеве и Одесской области. На сегодняшний день ситуация постепенно стабилизировалась.

За повреждения энергетических объектов возник дефицит электроэнергии, в связи с этим в регионах введены аварийные отключения электроэнергии.

Утром 25 ноября в Одессе на маршруты вышли 76 трамваев и 51 троллейбус, но из-за перегрузки сетей их пришлось отправить в депо.

Также было принято решение, что для снижения нагрузки на электрические сети в субботу, 26 ноября, и воскресенье, 27 ноября, городской электротранспорт не работал.

28 ноября утром работа электротранспорта была временно возобновлена, но позже ее прекратили.