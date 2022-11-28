В регионе все еще действуют экстренные отключения света.

В Одессе возобновлена работа общественного электротранспорта. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

"Городской электротранспорт восстановил работу: 28 ноября трамваи и троллейбусы вышли на маршруты в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.

В то же время в ДТЭК одесские электросети сообщили, что в регионе происходят экстренные отключения света.

Видео дня

"Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют. Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", - отмечается в сообщении.

Ракетная атака на Украину 23 ноября и ее последствия

Как сообщал УНИАН, 23 ноября Россия в очередной раз осуществила массированную ракетную атаку по Украине. Ударам подверглись жилые дома, ТЭЦ, ТЭС и электроподстанции в Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской и Запорожской областях. ПВО уничтожила 5 беспилотников и 51 из почти 70 ракет, выпущенных по Украине.

Многие регионы остались без электричества, воды, теплоснабжения и связи. Наихудшая ситуация сложилась в Киеве и Одесской области. На сегодняшний день ситуация постепенно стабилизировалась.

Из-за повреждения энергетических объектов возник дефицит электроэнергии, в связи с этим в регионах введены аварийные отключения электроэнергии.

Утром 25 ноября в Одессе на маршруты вышли 76 трамваев и 51 троллейбус, но из-за перегрузки сетей их пришлось отправить в депо.

Также было принято решение, что для снижения нагрузки на электрические сети в субботу, 26 ноября и воскресенье, 27 ноября, городской электротранспорт не работал.

Вас также могут заинтересовать новости: