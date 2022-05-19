Местные власти ослабляют условия продажи алкоголя и сокращают длительность комендантского часа

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким анонсировал послабление условий продажи алкоголя в регионе, а также сокращения длительности комендантского часа.

Об этом он сказал в своем видеообращении в Telegram-канале.

"По просьбе бизнеса мы собираемся разрешить продажу слабоалкогольных напитков на летних площадках, в барах всю неделю в связи с погодой, в связи с тем, что бизнесу надо работать. Но под строгим запретом продажи военным. Если только узнаю, что будет продаваться военным, то сразу всё это отменим. Также готовим распоряжение о сокращении комендантского часа - с 10 вечера теперь будет", - сказал он.

Как сообщалось, накануне Николаев очередной раз был обстрелян российской ракетой. В результате были повреждены два десятка домов, один сгорел дотла. Пострадал местный житель.

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