В районе обстрела уже восстановили электроснабжение, а также частично восстановили газоснабжение (без газа сейчас 17 квартир – там значительные разрушения жилья).

Вследствие утреннего ракетного удара по Николаеву повреждены около 20 домов, один из них сгорел дотла.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

"Опять под удар попал обычный жилой район. Повреждено около 20 домов, один из них сгорел дотла. Лишь чудом обошлось без жертв (один человек получил осколочные ранения)", - отметил он.

По словам мэра, в районе обстрела уже восстановили электроснабжение, а также частично восстановили газоснабжение (без газа сейчас 17 квартир – там значительные разрушения жилья).

Он уточнил, что каждый дом осмотрели работники администрации Центрального района и составили акты повреждений.

Сенкевич также добавил, что осмотрели место обстрела и прокуроры Окружной прокуратуры города Николаева совместно с полицейскими и экспертами.

По факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) начато уголовное производство.

Как сообщал УНИАН, утром 18 мая враг нанес ракетный удар по Николаеву. В результате произошло разрушение и возник пожар в частном жилом секторе в Ингульском районе города.

По данным спасателей, в результате ракетного удара один человек получил осколочные ранения.

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