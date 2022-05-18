В результате обстрела возник пожар.

В результате ракетного удара по Николаеву получил ранение один человек.

Об этом сообщается на странице Главного управления ГСЧС в Николаевской области в социальной сети Facebook.

"Утром, 18 мая, после вражеского ракетного удара, произошло разрушение и возник пожар в частном жилом секторе в Ингульском районе г. Николаева", - говорится в сообщении.

Пожарные огонь потушили.

По данным спасателей, в результате ракетного удара один человек получил осколочные ранения.

Как сообщал УНИАН, накануне Служба безопасности Украины обезвредила агентурную сеть РФ, которая должна была обеспечить проникновение вражеских ДРГ в Николаев.

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