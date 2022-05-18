В результате ракетного удара по Николаеву получил ранение один человек.
Об этом сообщается на странице Главного управления ГСЧС в Николаевской области в социальной сети Facebook.
"Утром, 18 мая, после вражеского ракетного удара, произошло разрушение и возник пожар в частном жилом секторе в Ингульском районе г. Николаева", - говорится в сообщении.
Пожарные огонь потушили.
По данным спасателей, в результате ракетного удара один человек получил осколочные ранения.
Как сообщал УНИАН, накануне Служба безопасности Украины обезвредила агентурную сеть РФ, которая должна была обеспечить проникновение вражеских ДРГ в Николаев.