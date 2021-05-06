Индия скоро может возобновить экспорт AstraZeneca.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что Украина до 20 мая должена получить около 500 тысяч доз вакцины от коронавируса Pfizer.

Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов, пишет НВ.

Министр заявил, до 20 мая Минздрав ожидает поставки до 500 тысяч доз Pfizer, а позже в мае Украина должна получить 1 млн доз вакцин производства Sinovac.

"Сегодня провел встречу с владельцем Serum Institute (Индийский институт сыворотки, который производит вакцину AstraZeneca). Он обещает, что правительство Индии предоставит разрешение на экспорт вакцин. По меньшей мере 500 тысяч доз ожидаем в этом месяце. Еще 1,4 млн доз AstraZeneca ожидаем по инициативе COVAX", - рассказал министр.

Степанов также добавил, что партнеры Украины, с которыми страна заключила контракты, в мае-июле "существенно увеличат поставки", что позволит ускорить вакцинацию.

Вакцинация в Украине: что известно

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

Прививки делают вакцинами CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови, и CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech, а также вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech.

За прошедшие сутки в Украине от COVID-19 получили прививки 24 тыс. 494 человека. С начала прививочной кампании привиты 783 тыс. 812 человек.

В лист ожидания вакцинации уже записались 519 тыс. 165 человек.

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Автор: Олег Давыгора