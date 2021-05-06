Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что Украина до 20 мая должена получить около 500 тысяч доз вакцины от коронавируса Pfizer.
Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов, пишет НВ.
Министр заявил, до 20 мая Минздрав ожидает поставки до 500 тысяч доз Pfizer, а позже в мае Украина должна получить 1 млн доз вакцин производства Sinovac.
"Сегодня провел встречу с владельцем Serum Institute (Индийский институт сыворотки, который производит вакцину AstraZeneca). Он обещает, что правительство Индии предоставит разрешение на экспорт вакцин. По меньшей мере 500 тысяч доз ожидаем в этом месяце. Еще 1,4 млн доз AstraZeneca ожидаем по инициативе COVAX", - рассказал министр.
Степанов также добавил, что партнеры Украины, с которыми страна заключила контракты, в мае-июле "существенно увеличат поставки", что позволит ускорить вакцинацию.
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Вакцинация в Украине: что известно
- 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.
- Прививки делают вакцинами CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови, и CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech, а также вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech.
- За прошедшие сутки в Украине от COVID-19 получили прививки 24 тыс. 494 человека. С начала прививочной кампании привиты 783 тыс. 812 человек.
- В лист ожидания вакцинации уже записались 519 тыс. 165 человек.
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